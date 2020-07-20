الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 19:53

روحاني يبدي اهتماما كبيرا بالعلاقات مع دول الجوار

روحاني يبدي اهتماما كبيرا بالعلاقات مع دول الجوار
ودعا روحاني خلال اجتماع عقده لمناقشة العراقيل التي تمنع تصدير البضائع الايرانية الى ضرورة ازالة جميع العراقيل والعقبات التي تحول دون تصدير البضائع والسلع الايرانية الى الدول المجاورة.

ونوه روحاني الى الخلل الذي طرأ على قطاع الصادرات الايرانية في الأونة الأخيرة نتيجة الحظر الاميركي الظالم وكذلك تفشي وباء كورونا، مشيرا الى أن القيود التي فرضها تفشي الفايروس بدأت تتساقط بالتدريج باستئناف نشاط المعابر الحدودية بين ايران وسائر الدول المجاورة، مما يستلزم استثمار الفرصة وتوظيف الوضع الحالي لصالح تصدير البضائع الايرانية.

ووصف الرئيس الايراني مصدري البضائع الايرانية بأنهم يقفون في الجبهة الامامية للحرب الاقتصادية التي يشنها الأعداء على ايران مشددا على أن ازدهار قطاع الصادرات من الأولويات الأساسية للحكومة الايرانية التي تدعم وبكل قوة التجار الذي ينشطون في تصدير البضائع الايرانية.

وفيما نوه الى أهمية تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول المجاورة أكد أهمية استثمار جميع الامكانيات المتاحة في هذا المجال، مشيدا بارتفاع حجم الصادرات الايرانية غير النفطية طول العام الماضي رغم الحظر الظالم على ايران.
رقم : 875599
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
القمر الاصطناعي الايراني
القمر الاصطناعي الايراني 'بارس 1' يجتاز الاختبارات البيئية بنجاح
20 تموز 2020
الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة
الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة
20 تموز 2020
أسباب التغيرات السياسية في حكومة الإمارات
أسباب التغيرات السياسية في حكومة الإمارات
20 تموز 2020
لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟
لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟
20 تموز 2020
بين قيصر وملف النازحين.. أين سيقع خيار الحكومة اللبنانية؟
بين قيصر وملف النازحين.. أين سيقع خيار الحكومة اللبنانية؟
18 تموز 2020
دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"
دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"
18 تموز 2020
روحاني: 25 مليون ايراني اصيبوا بفيروس كورونا حسب احد التقارير
روحاني: 25 مليون ايراني اصيبوا بفيروس كورونا حسب احد التقارير
18 تموز 2020
العقوبات الأمريكية على إيران "مسألة فيها نظر"
العقوبات الأمريكية على إيران "مسألة فيها نظر"
18 تموز 2020
حماس تعلق على خطوة غوغل وأبل المناهضة لفلسطين
حماس تعلق على خطوة غوغل وأبل المناهضة لفلسطين
18 تموز 2020
الفلسطينيون في طريقهم للجنائية الدولية
الفلسطينيون في طريقهم للجنائية الدولية
18 تموز 2020
أمريكا تزرع الفوضى.. ولبنان لا سبيل لخلاصه سوى الوحدة
أمريكا تزرع الفوضى.. ولبنان لا سبيل لخلاصه سوى الوحدة
17 تموز 2020
أمريكا تاريخ عنيف ومستقبل مظلم
أمريكا تاريخ عنيف ومستقبل مظلم
17 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس