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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 20:03

تفاصيل ملف جاسوس الموساد والسي آي ايه ‘‘موسوي مجد‘‘

تفاصيل ملف جاسوس الموساد والسي آي ايه ‘‘موسوي مجد‘‘
 هذا الجاسوس كان يزود المخابرات الصهيونية والامريكية بمعلومات عن تواجد عناصر المقاومة في سوريا لاسيما تحركات قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني وبعض القادة العسكريين في سوريا ،قبل حوالى عامين .
وكان قد اعتقل الجاسوس موسوي مجد قبل نحو عامين وجرت محاكمته  بتهمة الافساد في الارض عبر العمل ضد الامن القومي للبلاد من خلال تسريب معلومات سرية الى الـ "سي آي ايه" والموساد والحصول على 280 الف دولار من الـ "سي آي ايه" ازاء اعمال التجسس ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وصدر الحكم ضده بالاعدام في العام الماضي ومن ثم اخذت المحكمة العليا اشكالية على الحكم واعادت الملف الى المحكمة التي حكمت عليه بالاعدام من جديد قبل نحو 5 اشهر ورفعت الملف الى المحكمة العليا التي اكدت الحكم الصادر هذه المرة.

وتم توظيف موسوي مجد عبر اتصال قام به معه أحد عملاء الـ"سي اي ايه" في منطقة غرب اسيا ، وهذا الاتصال الذي كان مرصودا من قبل الجهات الامنية كان السبب في الكشف عن هويته ورصد تحركاته التالية . سلوكه المريب ادى الى القيام بتحقيقات دقيقة بشانه ليتم الكشف عن علاقته بشبكة من عملاء السي اي ايه .

وكان قد اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسین اسماعیلي بان هذا الجاسوس كان قد زود الموساد والـ "سي آي ايه" بمعلومات في مختلف المجالات الامنية والاستخبارية ازاء الحصول على المال ومن ضمن هذه المعلومات تحديد اماكن تردد وسكن القائد الشهيد قاسم سليماني وبعض القادة العسكريين الاخرين في مراحل مختلفة.

وأفادت مصادر بان موسوي مجد وضمن اعماله الاجرامية وفي اول لقاء له مع ضابط استخبارات اميركي، زوده بمعلومات عن رئيس فريق الحماية للرئيس السوري فضلا عن رقم هاتفه النقال.

كما وضع هذا الجاسوس تحت تصرف الـ "سي آي ايه" مشروع التحول في هيكلية المؤسسات الامنية والاستخبارية السورية مع تذييل كتبه القائد الشهيد قاسم سليماني.

وقد امتدت فترة عمالة هذا الجاسوس من حزيران /يونيو 2013 لغاية تشرين الاول /اكتوبر عام 2017 وبلغ ما تسلمه من الـ سي آي ايه" 280 الف دولار.

كما تعاون هذا الجاسوس مع الموساد وتلقى تدريبات من هذا الجهاز من ضمنه كيفية ترميز الوثائق والمعلومات، ومن ضمن المعلومات التي زود الموساد بها كانت حول زيارة وزير الدفاع الايراني الى سوريا.

وفضلا عن العمالة لجهازي الموساد والـ "سي آي ايه" فقد كان موسوي مجد بصدد التعاون مع جهاز الاستخبارات السعودي والتواصل مع مسؤولي بعض دول المنطقة.
 
يشار الى ان هذا الجاسوس كان قد هاجر في السبعينيات مع عائلته الى سوريا ودرس هناك وكان يجيد اللغتين العربية والانجليزية، وكان يعمل كمترجم في شركة لها علاقات تجارية مع ايران . واثناء اندلاع الازمة السورية بقي في سوريا رغم عودة عائلته الى ايران

ونظرا لانه كان يجيد اللغة العربية ويعرف المناطق السورية جيدا فقد كون علاقات مع المستشارين الايرانيين وتولى بعض المسؤوليات في الجماعات المنتشرة في ادلب وحتى اللاذقية ، لم يكن عنصرا في حرس الثورة الاسلامية ولكنه نظرا لانه كان مترجما فقد استطاع التوغل في الكثير من المراكز الحساسة .
 
رقم : 875600
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