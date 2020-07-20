بحضور اللواء سلامي.. ازاحة الستار عن منظومة صاروخية ليزرية

وخلال تفقده اليوم الاثنين مع عددا من قادة الحرس الثوري مجموعة فتح لتصنيع المروحيات التابعة للحرس الثوري قام اللواء سلامي بازاحة الستار عن منظومة صاروخية تعمل باليزر .



وأكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الجهوزية الكاملة لقواعد طيران الحرس الثوري، معتبرا هذه القوة بانها في وضع ممتاز امنیا ودفاعیا الى جانب سائر قوات الحرس الأخرى.



واشار اللواء سلامي خلال زيارته التفقدية ، الى قدرات القوة البرية للحرس وقال، ان طيران الحرس الثوري (وحدة المروحيات التابعة للقوة البرية للحرس الثوري) قد بلغ مرحلة الاكتفاء في نهضة تصنيع القطع والتحديث وعمليات الصيانة الاساسية (اوفرهول).



واضاف، ان القسم الاكبر من المهمات الامنية للبلاد ملقى على عاتق القوة البرية للحرس الثوري وان الدعم الجوي والمروحي للوحدات البحرية للحرس يحظى بالاهمية.



واكد القائد العام للحرس الثوري الاوضاع الدفاعية والامنية المطمئنة لطيران الحرس الثوري في مجال الدفاع عن الامن القومي واضاف، ان طيران الحرس الثوري بتطوير بنيته التحتية قد توصل الى قدرات جديدة.



واضاف، ان طيران الحرس الثوري قد حقق قفزة مقبولة ايضا في مجال المروحيات الهجومية والنقل والاسناد والاغاثة.



واكد القائد العام للحرس الثوري قدرات طيران الحرس الثوري في مجال التدريب واضاف، ان طيران الحرس الثوري قد بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجالات التدريب وصيانة القطع والمروحيات.



وقال، ان قواعد طيران الحرس الثوري هي الان في كامل الجهوزية وان الاوضاع الدفاعية والامنية لهذه القوة ممتازة الى جانب سائر وحدات القوة البرية للحرس الثوري.



كما تفقد اللواء سلامي معرض مجموعة فتح لتصنيع المروحيات وورشة صيانة المروحيات التي يقوم بها المتحصصين في الحرس الثوري.