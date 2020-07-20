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الاثنين 20 تموز 2020 ساعة 20:12

هل سيتسلم ابن سلمان العرش قبيل الانتخابات الأمريكية؟

هل سيتسلم ابن سلمان العرش قبيل الانتخابات الأمريكية؟
 وقال خبير سياسي إن دخال الملك سلمان الى المستشفى يبدو أنه للاسراع بتنصيب محمد بن سلمان ملكا على السعودية قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم.

ورأى الخبير في تغريدة له بتويتر أن انتخابات أمريكا المقبلة لو أتت بجون بايدن سيكون من شبه المستحيل وصول ابن سلمان للعرش، وشدد في نفس الوقت على أن وصول ابن سلمان للعرش سيكون كارثيا على السعودية وبداية نهايتها.

ومن جانبه فقد كتب محلل سياسي آخر معلقا على خبر إدخال الملك سلمان المستشفى:"هل بدأ ترحيل #الملك_سلمان عن قصر اليمامة، قبل رحيل #ترمب عن البيت الأبيض؟!”

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن صباح اليوم نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وبعد الإعلان الرسمي عن نقل الملك إلى مستشفى، تصدرت هاشتاغات عن الملك سلمان قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، مثل هاشتاغ “خادم الحرمين الشريفين”.

إذ شكك ناشطون مستقلون على مواقع التواصل الاجتماعي بالرواية التي ادلت بها السلطات السعودية بشأن ادخال الملك سلمان للمستشفى بسبب فحوصات المرارة.

وقال حساب "العهد الجديد" الذي ينشر اخبارا خاصة من داخل السعودية ويبثها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان الملك سلمان نقل إلى المستشفى بمنتصف الليل بأجواء مرتبكة.

وعبر الحساب عن شكوكه بالرواية التي اوردتها السلطات بشان سبب نقل الملك الى المستشفى وقال يبدو أن هناك شيء مخفي وأن الأمر أكبر من فحوصات تتعلق بالتهاب المرارة.
 
 
رقم : 875602
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