ما هي رسائل استقبال قائد الثورة الإسلامية لرئيس الوزراء العراقي؟

لاشك انه ونظرا للوشائج القائمة والمصالح المشتركة لطهران وبغداد ، فان هذه الزيارة سيكون لها دورا مهما على صعيد تعزيز التنسيق واتخاذ القرارات الاستراتيجية بين الجانبين وعلى اعلى المستويات .



الموضوع الاهم خلال هذه الزيارة هو استقبال قائد الثورة الاسلامية لرئيس الوزراء العراقي ، حيث انه سماحته وبعد انتشار فيروس كورونا وبسبب الالتزام بالبروتوكولات الصحية لم يكن له اي لقاء شخصي منذ خمسة اشهر مع اي مسؤول داخلي او خارجي .

استقبال قائد الثورة الاسلامية للكاظمي شخصيا وذلك بعد خمسة اشهر ، مؤشر على الاهتمام الخاص الذي يوليه سماحته للعلاقات مع العراق والمكانة المتميزة لشعب هذا البلد لديه .



وكما يبدو فان هذا اللقاء سيحمل رسائل عدة من حيث المضمون والتاثير الذي سيكون له على مستقبل العلاقات الثنائية وتعزيز وشائج المودة والمحبة بين شعبي البلدين .



الادميرال شمخاني يستقبل الكاظمي



هذا ومن المقرر ان يستقبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .



وخلال هذا اللقاء سيجري مناقشة التطورات السياسية والامنية على الصعيد الاقليمي لاسيما الية مكافحة الارهاب والداعمين له ، فضلا عن الملفات الامنية ذات الاهتمام المشترك .



يشار الى ان قاسم الاعرجي ، مستشار الامن القومي لرئيس الوزراء العراقي ، والذي استلم مصبه حديثا خلفا لفالح الفياض ، يرافق الكاظمي خلال زيارته الى طهران .