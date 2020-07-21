السفير جلالي: ايران ترغب بشراء اسلحة روسية جديدة

رغبة ايران بشراء اسلحة روسية جديدة، داعيا الى تاسيس ناد للدول التي تفرض اميركا الحظر عليها مثل ايران وروسيا والصين بغية خفض تاثيرات الحظر عبر التعاون مع بعضها بعضا ودعم احداها الاخرى.