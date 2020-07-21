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الثلاثاء 21 تموز 2020 ساعة 09:12

رسميا.. البرلمان المصري يفوض السيسي بالتدخل في ليبيا

رسميا.. البرلمان المصري يفوض السيسي بالتدخل في ليبيا
وجاءت الموافقة بإجماع النواب الحاضرين للجلسة السرية التي عقدها البرلمان، أمس الإثنين، لمناقشة الأمر.

وحضر الجلسة 510 من نواب المجلس، للبت في الأمر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأوضح رئيس المجلس المصري "علي عبدالعال" أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن "الأمن القومي المصري" في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، حسب تعبيره.

وينتقد محللون البرلمان المصري الحالي، مؤكدين أنه يخضع لسيطرة أجهزة سيادية، مثل المخابرات والأمن الوطني.

وأعلن الرئيس المصري، قبل أيام، أن مصر قد تتدخل عسكريا في ليبيا، إذا تجاوزت قوات الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، خط "سرت-الجفرة"، وهو ما رفضته طرابلس وأكدت عزمها تحرير سرت وتجاوز هذا الخط، مؤكدة أنه لا أحد ينبغي أن يرسم خطوطا حمراء للحكومة الشرعية الليبية على أراضيها.

واستقبل "السيسي"، مؤخرا، وفدا قيل إنهم شيوخ قبائل ليبية طالبوه بالتدخل العسكري في ليبيا، بعد أيام من مطالبة مجلس نواب طبرق، المنعقد في شرقي ليبيا، "السيسي" بالتدخل عسكريا .

وعرض "السيسي" تسليح وتدريب شباب القبائل الليبية لمواجهة قوات الوفاق، وهو ما لقي تنديدا من رموز القبائل الليبية التي تبرأت من اجتماع البعض مع "السيسي".

من ناحيتها، أكدت تركيا أنها مستمرة في دعم حكومة الوفاق، تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددة على أنها ليست معنية بمواجهة عسكرية مع أي دولة في ليبيا، وذكرت بالاسم مصر وفرنسا.

في المقابل، تدفع الإمارات بكل السبل لإدخال الجيش المصري إلى ليبيا، ودأبت وسائل إعلام إماراتية وسعودية ونخب على تحريض القاهرة بسرعة التدخل العسكري، وسط تحذيرات من محللين ومتابعين طالبوا "السيسي" بعدم الاستجابة لتلك التحريضات، نظرا لوعورة الميدان الليبي وانشغال مصر بقضايا مصيرية أخرى، مثل ملف "سد النهضة" الإثيوبي.
رقم : 875670
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