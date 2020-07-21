وقال: "يواصل العدو الصهيوني سياسة العربدة والبلطجة على كل المنطقة بقيامه مجددًا بقصف مناطق في سوريا".



وأضاف أن هذا الكيان القائم على العدوان المستمر والتوسع المتواصل على حساب أمتنا العربية، لن يوقفه إلا توحيد جهود كل الأمة في موجهته ووضع حد لعربدته حتى انتهاء كيانه.



يذكر أن مصادر رسمية أعلنت امس أن الدفاعات الجوية السورية تصدَّت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.



وأفادت المصادر، بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.



وأشارت إلى أن العدوان استهدف ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي، موضحة أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.