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الثلاثاء 21 تموز 2020 ساعة 09:44

برلماني ايراني: التخصيب في منشأة نطنز مستمر دون تغيير

برلماني ايراني: التخصيب في منشأة نطنز مستمر دون تغيير
وقال عموئي إن نشاطات تخصيب اليورانيوم مستمرة بصورة طبيعية ولم تطرأ أية مشكلة خلالها بسبب الحادث الاخير الذي وقع مؤخراً.

وأشار الى زيارة عدد من النواب لمنشأتي فردو ونطنز النوويتين، موضحاً: إن هذه الزيارة تهدف الى الاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات في النشاطات النووية في البلاد.

ولفت الى ان منشأة فردو تضم 1044 جهاز طرد مركزي من الجيل الاول ناشطة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5 بالمئة كما ان منشأة الشهيد احمدي روشن تضم أجهزة طرد مركزي من الجيل 1 و 2 و 4 .

ونوه الى ان النواب اطلعوا، خلال الزيارة، على النشاطات البحثية الجارية لتطوير أنواع جديدة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة من طراز IR6, IR8, IR9 في منشأة نطنز وتصنيع اجزاءها وسد حاجة البلاد منها دون التبعية للخارج.

واشار الى ان عمليات التخصيب تجري تحت الارض دونتوقف فيما وقع الحادث الاخير في صالة على سطح الارض ولاصلة لها بنشاطات التخصيب المستمرة بل كان معظم النشاط فيها يتركز حول البحوث والتطوير.
رقم : 875683
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