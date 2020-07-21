وزير الصحة اللبناني يرفع الجهوزية لمكافحة فيروس كورونا

ولفت الوزير اللبناني في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا نقوم بهذه الإجراءات للحؤول دون انتشار العدوى، وانزلاق الواقع الوبائي من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة"، معلنًا "أنّني مطمئنّ بحذر".



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في تقريرها اليومي، أمس الاثنين "تسجيل 46 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 2902 حالة".



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 28 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و18 حالة بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّ "حالات الشفاء الإجمالية بلغت 1562 حالة. كما أنّه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية".