توضيح هام من الجامعة العربية بخصوص عودة سوريا

فقد أكد مساعد أمين عامّ الجامعة العربية “حسام زكي” أن عودة المندوب السوري إلى المجلس تحتاج إلى ذات التوافق الذي تم الإجماع عليه أثناء تجميد عضويته قبل أعوام.



وأضاف “زكي” أن هناك ملاحظات عديدة للدول الأعضاء في الجامعة العربية، حول أداء الحكومة السورية، إضافة إلى وجود تخوفات من أن مثل هذه العودة “تحمل تبعات سلبية على تماسك الوضع العربي المثقل بعوامل الانقسام” حسب تعبيره.



وأشار في تصريحات صحافية إلى أن مثل هذه الأمور (عودة سوريا إلى الجامعة) يجب أن تؤخذ بحساسية لأنها دقيقة للغاية، وتجنباً لزيادة عوامل الفرقة الموجودة في الصف العربي.



وذكر “زكي” أن الأمين العام للجامعة “أحمد أبو الغيط” اقترح بخصوص ذلك الموضوع أن تستمر الدول في حوارها حتى لا يكون هناك انقسام إضافي، مضيفاً أن “العودة يجب أن تكون بتوافُق الآراء، وليس بآراء فريق ضد آخر”.



يُشار إلى أن بعض الدول العربية سعت خلال الأشهر الماضية لإعادة سوريا إلى مجلس الجامعة، إلا أن تلك المساعي اصطدمت برفض أمريكي قاطع، وعقب تطبيق قانون “قيصر” فإن مهمة تلك الدول ازدادت صعوبة لكونه يفرض عقوبات على جميع الأطراف المتعاملة أو الحكومات التي تطبع علاقاتها مع دمشق.