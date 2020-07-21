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الثلاثاء 21 تموز 2020 ساعة 09:50

البحرين تؤيد الموقف المصري من التدخل في ليبيا

البحرين تؤيد الموقف المصري من التدخل في ليبيا
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البحرين، إنها تؤيد الموقف الذي قام به أعضاء مجلس النواب المصري في الجلسة المنعقدة الإثنين، حيال التطورات في ليبيا وتأثيرها على مصر، ودعوة جميع الاطراف الليبية للتوصل الى حل سياسي مستدام لحل مسألة ليبيا، من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

كما أكدت دعم البحرين، لكافة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل ما سمته "حفظ الأمن القومي العربي"، و"الدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة".

ووافق البرلمان المصري،أمس الاثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد، وفوض الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في هذا الأمر.

وأعلن "السيسي"، قبل أيام، أن مصر قد تتدخل عسكريا في ليبيا، إذا تجاوزت قوات الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، خط "سرت-الجفرة"، وهو ما رفضته طرابلس، وأكدت عزمها تحرير سرت، وتجاوز هذا الخط، مؤكدة أنه لا أحد ينبغي أن يرسم خطوطا حمراء للحكومة الشرعية الليبية على أراضيها.

واستقبل الرئيس المصري، مؤخرا، وفدا قيل إنهم شيوخ قبائل ليبية طالبوه بالتدخل العسكري في ليبيا، بعد أيام من مطالبة مجلس نواب طبرق، المنعقد في شرقي ليبيا، "السيسي" بالتدخل عسكريا "لدحر الغزو التركي".

وعرض "السيسي" تسليح وتدريب شباب القبائل الليبية لمواجهة قوات الوفاق، وهو ما لقي تنديدا من رموز القبائل الليبية التي تبرأت من اجتماع البعض مع "السيسي".
رقم : 875686
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