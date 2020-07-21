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الثلاثاء 21 تموز 2020 ساعة 09:54

أمير الكويت يرد على رسالة أردوغان

أمير الكويت يرد على رسالة أردوغان
وقالت سفارة الكويت بتركيا في بيان أمس الاثنين، إن السفير الكويتي لدى تركيا غسان يوسف الزواوي، التقى في المجمع الرئاسي في أنقرة، السفير محمد فردان تشاريكجي ‏مستشار الرئيس التركي في القصر الرئاسي "لتسليم الرسالة الجوابية (خطية)" من أمير الكويت ‏إلى الرئيس أردوغان، دون ذكر تفاصيل أخرى.

والإثنين، أكدت تركيا والكويت، أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات الراهنة في المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اجتماع، عبر تقنية الفيديو، بين وزارتي خارجية البلدين، ضمن الجولة السابعة من المشاورات السياسية المشتركة، بحسب الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء (كونا).

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إن الاجتماع أشاد بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين على المستويات كافة، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيزها.

وذكرت الخارجية الكويتية أن "الجانب التركي عبر عن تقديره لجهود الكويت الرامية للم الشمل الخليجي".

وأضافت الخارجية أن الجانبينبحثا مستجدات المشهد السياسي في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكدا أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات التي تشهدها المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية".
رقم : 875690
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