لقاء بين حزب الله والجبهة الشعبية في صيدا

وأوضح بيان صادر عن اللقاء، أن “الطرفين تباحثا بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقاومة في المنطقة، وتحديدا في لبنان والتي تتكامل مع مؤامرة ضرب المشروع المقاوم وتصفية القضية الفلسطينية”.



وأكد “تكاتف كل الجهود والطاقات من كل فصائل المقاومة في المنطقة، لمواجهة المؤامرة الأميركية الصهيونية بكل أنواعها، وخاصة الإقتصادية والتي نشهدها اليوم بأقوى وجوهها بعدما فشلوا في كل المعارك والمخططات والمؤامرات السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والثقافية، وهذا يدل على تراجع قوة الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها في منطقتنا بفضل جهود وتضحيات محور المقاومة”.



ونوه المجتمعون “بالأجواء الأمنية الهادئة التى تنعم بها مخيمات منطقة صيدا، وتحديدا مخيم عين الحلوة بفضل التنسيق شبه اليومي بين الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية”.



ووجهوا “التحية للشعب الفلسطيني المقاوم الذي يتصدى لجيش الإحتلال الإسرائيلي واعتداءاته الوحشية اليومية، وللمجاهدين والمقاومين الذين سطروا بدمائهم أروع الملاحم والبطولات ضد الصهاينة”، مؤكدين “ضرورة العمل على تحصين الساحة الداخلية والوحدة الوطنية الفلسطينية ليبقى السلاح الأقوى في وجه المؤامرات والفتن الداخلية والخارجية.”