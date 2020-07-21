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الثلاثاء 21 تموز 2020 ساعة 11:22
ايران:

تشکیل لجنة حكومية برلمانية للحد من تفشي كورونا

تشکیل لجنة حكومية برلمانية للحد من تفشي كورونا
وقال نمكي، في تصريح صحفي عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الصحية والعلاجية البرلمانية اليوم الثلاثاء، إن النواب أثاروا اسئلة تصب في سياق الحرص على أوضاع البلاد كما أبدوا قلقهم حيال تفشي فيروس كورونا مرة اخرى في بعض المحافظات.

واضاف: إن علاقاتنا مع النواب تتصف بالتعاون والتعاطف والصداقة وجميع وجهات النظر كانت صحيحة ونعمل معاً لازالة الهواجس.

ولفت الى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مشتركة تضم بعض مساعدي وزارة الصحة وأعضاء في اللجنة الصحية البرلمانية لمتابعة الشؤون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا عبر غرفة الفكر، معتبراً: ان القرارات التي تتخذها اللجنة لمعالجة الازمة الجارية ستحوز على اهتمام وزارة الصحة.

ونوه الى ان بعض النواب أبدوا قلقهم حيال المشاكل الصحية والعلاجية في بعض مناطق البلاد والتي ستعالج في اسرع وقت ممكن.
رقم : 875712
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