ترامب يتعاطف مع علم الكونفدرالية المرتبط بالعبودية



وفي مقابلة تلفزيونية، سئل ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري عما إذا كان العلم، الذي يعتبره معظم الأمريكيين رمزا للعبودية والقمع، مهينا.



ورد ترامب قائلا: "الأمر يعتمد على من تتحدث عنهم ومتى تتحدث"، مضيفا: "عندما كان الناس لديهم أعلامهم الاتحادية فإنهم لا يتحدثون عن العنصرية.. إنهم يحبون علمهم، فهو يمثل الجنوب".



وتابع الرئيس الامريكي: "هم يحبون الجنوب.. أقول إنها حرية أشياء كثيرة، لكنها حرية التعبير"، مقارنا ذلك مع "احترامه" لحرية حركة "حياة السود مهمة".



كما أظهر ترامب تعاطفا مع العلم ورموز الاتحاد الذي قام خلال الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي 1861 و1865.