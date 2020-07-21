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الثلاثاء 21 تموز 2020 ساعة 12:44
الاحتلال يقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون شمال غرب سلفيت
وأفادت مصادر محلية: أن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 220 شجرة زيتون في منطقة قطان الجامع غرب ديراستيا، على مساحة 12 دونما، تعود ملكيتها، للمواطن حسين عبد الرحيم زيدان، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المكان.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
875732
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