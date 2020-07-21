الاحتلال يقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون شمال غرب سلفيت

وأفادت مصادر محلية: أن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 220 شجرة زيتون في منطقة قطان الجامع غرب ديراستيا، على مساحة 12 دونما، تعود ملكيتها، للمواطن حسين عبد الرحيم زيدان، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المكان.