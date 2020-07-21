رئيس الوزراء العراقي في ضيافة إيران

هذا وكان في استقبال الكاظمي في مطار مهر اباد الدولي وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان .



وتتضمّن زيارة الكاظمي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية.



وبعد استقبال الرئيس روحاني للكاظمي بشكل رسمي يبدأ الوفدان الرسميان للبلدين مباحثاتهم، وسيكون لرئيس الوزراء العراقي لقاءا خاصا مع الرئيس روحاني".



وسيعقب المباحثات بين الوفدين ولقاء روحاني مباحثات مشتركة رفيعة المستوى بين البلدين يشارك فيها الكاظمي والنائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري.



كما سيلتقي الكاظمي خلال زيارته لطهران قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، كما سيلتقي رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف.



هذا ويرافق الكاظمي خلال يارته الى طهران كل من وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي .