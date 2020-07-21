حماس تعلن عن مهرجان في غزة بمشاركة عباس وهنية

وأضاف بدران في ندوة سياسية تضم قيادات من الفصائل الفلسطينية أنه يمكن لحركة حماس وحركة فتح والفصائل الفلسطينية أن تتوافقا على برنامج سياسي مشترك، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ما تزال قادرة على استيعاب أحزاب جديدة.



وأكد بدران أن الوحدة الوطنية ومشروعية المقاومة الفلسطينية وأماكن توزيعها هي أقوى ما يمتلكه الفلسطينيون، وهو الأمر الذي يكسبنا احترام الأشقاء والمجتمع الدولي.



وشدد على أن المرحلة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني أوقفت مكونات الشعب أمام حقيقة لا شك فيها، وهي أن مشروع "الضم" إنهاء لمرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود بفعل الاحتلال والإدارة الأمريكية.



ونبه إلى أن تفعيل المقاومة الشعبية يحتاج إلى ضمانات وتفاهمات داخلية تتعلق بمستوى ممارسة الحريات في الضفة الغربية.



وكانت قد أعلنت حركة "حماس" أنه تم التوافق على عقد مهرجان مركزي على أرض غزة الصامدة خلال الأيام القليلة القادمة، استكمالا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة "الضم" وصفقة القرن.



وأكدت أن المهرجان سيشارك فيه ممثلون عن مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني، وسيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة الفلسطينية بكلمة لكل من هنية وعباس.



وقالت: "إن هذا المهرجان يأتي تأكيدا على موقف شعبنا الموحد بكل فصائله وقواه وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع الضم وصفقة القرن، وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية".