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الثلاثاء 21 تموز 2020 ساعة 17:16

برلماني عراقي ينفي قيام بغداد بوساطة بين طهران وواشنطن

برلماني عراقي ينفي قيام بغداد بوساطة بين طهران وواشنطن
واستبعد الفائز  أي وساطة يقزم بها العراق بين إيران والولايات المتحدة، وقال إنه خلافا لبعض الادعاءات، فإن تأجيل رحلة الكاظمي إلى الرياض لا علاقة له برحلته إلى طهران أو واشنطن.

وصرح عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي بأن القضايا التي تحقق فيها طهران وبغداد تختلف عن القضايا التي يتم التحقيق فيها خلال رحلاتهما إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ونحن ندرس حالة محددة مع كل دولة.

وأضاف أنه إذا كانت هناك وساطة الكاظمي بين طهران والرياض، فإننا سنعلنها علنا ​​أو ضمنا.

يذكر ان رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي كان قد وصل إلى طهران اليوم الثلاثاء على رأس وفد حكومي.

والموضوعات الرئيسية لهذه الرحلة هي دراسة العلاقات الثنائية بين البلدين المتجاورين وسبل تعزيزها، والقضايا المتعلقة بالتعاون وآليات تعزيزها في المجالات المختلفة ، ودراسة التطورات المتعلقة بالقضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.
رقم : 875783
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