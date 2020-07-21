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الثلاثاء 21 تموز 2020 ساعة 17:20

سوريا.. الاعلان عن موعد دورة الامتحانات الإضافية لطلاب الثانوية

سوريا.. الاعلان عن موعد دورة الامتحانات الإضافية لطلاب الثانوية
وأوضح العزب اليوم أنه يحق لطلاب الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى المسجلين في الدورة الأولى لعام 2020 التقدم إلى الدورة الإضافية بمادتين فقط.

وأضاف العزب، يحق للطالب الناجح في جميع المواد أن يحسن المجموع مادتين على الأكثر مشيرا إلى أن وزارة التربية ستبدأ اليوم وضع التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 181 لعام 2020 القاضي بمنح الدورة الإضافية وعند الانتهاء من التعليمات التنفيذية سيتم إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية على الانترنت وستبلغ مديريات التربية في المحافظات والمجمعات التربوية والمدارس بهذه التعليمات.

وبين العزب أنه وفق المرسوم 181 يحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة وراسب بمادة واحدة أو مادتين وحصل على ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين أن يتقدم بهذه المواد على الأكثر لافتا إلى أن المرسوم يشمل أيضا الطلاب الذين سجلوا للامتحانات لهذا العام ولم يستطيعوا التقدم إليها نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي بمنطقة رأس المعرة وفي جديدة الفضل أو بسبب منعهم من قبل التنظيمات الإرهابية في مناطق سيطرتها من الوصول إلى المراكز الامتحانية.
رقم : 875785
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