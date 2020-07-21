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الثلاثاء 21 تموز 2020 ساعة 17:35

لبنان.. تسهيل دخول شحنات طبّية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود

لبنان.. تسهيل دخول شحنات طبّية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود
أعلنت وزير الاعلام ​منال عبد الصمد​، ان الحكومة "قررت بناء على اقتراح رئيس الحكومة اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بكورونا ويتوفون جراء ذلك شهداء الواجب ويصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين، والموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل سداد مستحقات اشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق، والموافقة على مشروع مرسوم النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية".

ولفتت الى انه "تم الموافقة على مشروع مرسوم تحديد ​تفاصيل​ تطبيق احكام القانون 50 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بانشاء محافظة ​كسروان​ الفتوح - جبيل، والموافقة على طلب المجلس الأعلى للدفاع تسهيل دخول شحنات طبية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان للاستجابة العاجلة لكوفيد- 19 واعفائها من الرسوم الجمركية"
رقم : 875787
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