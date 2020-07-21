كورونا يهدد مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

وقال المسؤولون إن وزير دفاع كوريا الجنوبية غيونغ كيونغ-دو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تواصلا هاتفيا اليوم الثلاثاء، لكنهما لم يقررا تفاصيل التدريبات التي عادة ما تجرى في أوائل أغسطس من كل عام.



وذكر مسؤول كوري جنوبي طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسية الدبلوماسية لهذه المناورات “سنتابع التطورات لتحديد نطاق وموعد وأساليب التدريبات”.



وأضاف: “يتعين علينا القيام بما هو ضروري، لكن السلامة مهمة كذلك للحفاظ على الجاهزية العسكرية" وأشار إلى أن التدريبات قد تشمل المزيد من أساليب المحاكاة والقليل من التدريب الميداني.



وقال المسؤول الكوري الجنوبي إن غيونغ وإسبر لم يناقشا أي انسحاب للقوات الأمريكية، ونفى تقريرا نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” مؤخرا عن أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عرضت على البيت الأبيض خيارات لخفض الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، ووصف التقرير بأنه “لا أساس له من الصحة".



وأثار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المرتبطة بالقوات الأمريكية القلق في كوريا الجنوبية.

وطلبت مدينة بيونغ تايك، التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة، من حكومة كوريا الجنوبية التأكد من إجراء فحوص لجميع أفراد القوات الأمريكية قبل وصولهم.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شكك في جدوى التدريبات، حتى أنه لمح لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في عام 2018 إلى أنه سيوقفها.

وينتشر حوالي 28 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.