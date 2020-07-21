اجتماع بين 'فتح' و'حماس' بغزة تحضيرًا لمؤتمر مواجهة 'الضم'

وقالت الحركتان، في بيان مشترك صدر عنهما: إن "الاجتماع ناقش آليات عقد المهرجان الوطني، ضد مشروع الضم وصفقة القرن، بمشاركة شخصيات دولية".



وأعلنت الحركتان -أمس الاثنين- عن اتفاقهما على تنظيم مهرجان مشترك بغزة؛ رفضا لـ"صفقة القرن"، ومخططات الضم (السلب والسرقة).



وترأس وفد حركة "فتح" المشارك في الاجتماع، عضو اللجنة المركزية أحمد حلّس، في حين ترأس وفد حركة "حماس"، عضو المكتب السياسي، خليل الحيّة، وفق البيان.



ولم يتم تحديد موعد المهرجان، لكن تصريحات صدرت عن الحركتين قالت إنه "سينظّم في الأيام القادمة".



وسيتضمن المهرجان، بحسب الحركتين، كلمة لرئيس السلطة محمود عباس ولقادة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.