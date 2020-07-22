إثيوبيا تعلن الوصول الى تفاهم كبير بشأن سد النهضة

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن اجتماعا عقده الاتحاد الأفريقي الثلاثاء مهد الطريق أمام “اتفاق يمثل انفراجة ” مع السودان ومصر بشأن السد .



وأضاف أن الدول الثلاث اتفقت على إجراء المزيد من “المناقشات الفنية” بشأن ملء السد.



وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عبر تويتر ” انتهينا إلى تفاهم لمواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل السد”.



وذكر مكتب أبي اليوم الثلاثاء أن الأمطار الغزيرة الأخيرة مكّنت إثيوبيا من تحقيق هدفها في العام الأول لملء السد وأن الخزان يفيض.



كما وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن موسم الأمطار الحالي ساعد على الملء الأولي لسد النهضة وهو قيد حاليا.



مضيفا أن “موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو مازال قيد الإنشاء”.



وتابع البيان “الاجتماع غير العادي الذي انعقد بين قادة الدول أسفر عن اتفاق كل الأطراف على الفهم المشترك الذي يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي”، مؤكدا أن “أثيوبيا ومصر والسودان اتفقوا على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد برعاية الاتحاد الأفريقي حتى الوصول إلى اتفاق”.



من جانبه، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت خلال اجتماع اليوم على مواصلة المفاوضات لتجاوز نقاط الخلاف بشأن سد النهضة.



وعقدت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة الثلاثاء بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس، لمناقشة التقارير التي رفعت من قبل وفود الدول الثلاث في جولة المفاوضات الأخيرة.