الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 تموز 2020 ساعة 09:29

إثيوبيا تعلن الوصول الى تفاهم كبير بشأن سد النهضة

إثيوبيا تعلن الوصول الى تفاهم كبير بشأن سد النهضة
وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن اجتماعا عقده الاتحاد الأفريقي الثلاثاء مهد الطريق أمام “اتفاق يمثل انفراجة ” مع السودان ومصر بشأن السد .

وأضاف أن الدول الثلاث اتفقت على إجراء المزيد من “المناقشات الفنية” بشأن ملء السد.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عبر تويتر ” انتهينا إلى تفاهم لمواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل السد”.

وذكر مكتب أبي اليوم الثلاثاء أن الأمطار الغزيرة الأخيرة مكّنت إثيوبيا من تحقيق هدفها في العام الأول لملء السد وأن الخزان يفيض.

كما وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن موسم الأمطار الحالي ساعد على الملء الأولي لسد النهضة وهو قيد حاليا.

مضيفا أن “موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو مازال قيد الإنشاء”.

وتابع البيان “الاجتماع غير العادي الذي انعقد بين قادة الدول أسفر عن اتفاق كل الأطراف على الفهم المشترك الذي يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي”، مؤكدا أن “أثيوبيا ومصر والسودان اتفقوا على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد برعاية الاتحاد الأفريقي حتى الوصول إلى اتفاق”.

من جانبه، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت خلال اجتماع اليوم على مواصلة المفاوضات لتجاوز نقاط الخلاف بشأن سد النهضة.

وعقدت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة الثلاثاء بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس، لمناقشة التقارير التي رفعت من قبل وفود الدول الثلاث في جولة المفاوضات الأخيرة.
رقم : 875875
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
22 تموز 2020
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
22 تموز 2020
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
22 تموز 2020
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
21 تموز 2020
الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة للانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار
الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة للانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار
21 تموز 2020
كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو
كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو
21 تموز 2020
ما هي رسائل استقبال قائد الثورة الإسلامية لرئيس الوزراء العراقي؟
ما هي رسائل استقبال قائد الثورة الإسلامية لرئيس الوزراء العراقي؟
21 تموز 2020
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
20 تموز 2020
القمر الاصطناعي الايراني
القمر الاصطناعي الايراني 'بارس 1' يجتاز الاختبارات البيئية بنجاح
20 تموز 2020
الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة
الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة
20 تموز 2020
أسباب التغيرات السياسية في حكومة الإمارات
أسباب التغيرات السياسية في حكومة الإمارات
20 تموز 2020
لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟
لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟
20 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس