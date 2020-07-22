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الأربعاء 22 تموز 2020 ساعة 09:32

الصحة السورية تكشف عدد وفيات كورونا وانذار بتفش واسع

الصحة السورية تكشف عدد وفيات كورونا وانذار بتفش واسع
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 540 شفيت منها 160 حالة وتوفيت 31.

وكانت الوزارة سجلت ،يوم الاثنين، 26 إصابة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي المرض في البلاد.كما سجلت 10 حالات شفاء، و4 حالات وفاة.

يذكر أن وزارة الصحة السورية قررت إعادة إغلاق صالات الأفراح والعزاء للحد من انتشار الفيروس، وأشارت إلى أن تجاوز الإصابات بكورونا في سوريا حاجز الـ 500 إصابة ينذر بتفش أوسع.

وقال وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي إن ازدياد الحصيلة المحلية لفيروس كورونا وتجاوزها الـ500 إصابة وتوسع انتشار المرض أفقياً وعمودياً قد ينذر بتفشٍ أوسع في حال عدم الالتزام والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية.
رقم : 875876
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