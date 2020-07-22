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الأربعاء 22 تموز 2020 ساعة 09:43

طرابلس تستعد لمواجهة الحرب التي أعلنتها القاهرة

طرابلس تستعد لمواجهة الحرب التي أعلنتها القاهرة
وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية "فتحي باشاغا"، في تغريدة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "موافقة مجلس النواب المصري على نشر قوات قتالية خارج حدوده الغربية، هو إعلان حرب على ليبيا وخرق لميثاق الجامعة العربية، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة."

وتابع "نعتبر أية قوات أجنبية داخل حدودنا هي قوات معادية، ونعلن بأننا لن نتردد في الدفاع عن سيادة أمتنا، وأمنها، وحريتها".

في وقت قال البرلمان الليبي في طرابلس، في بيان: "نؤكد رفضنا التام لما جاء في قرار البرلمان المصري، والذي استند لدعوة غير شرعية ممن ينتحلون صفة مجلس البرلمان (في إشارة لبرلمان طبرق) وممن يدعون تمثلهم للقبائل الليبية".

وكان "عقيلة صالح"، رئيس مجلس نواب طبرق، قد قال إنه يطلب من مصر التدخل بقوات عسكرية، إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي لليبيا ومصر.
رقم : 875886
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