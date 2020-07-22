ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى

وفي تصريح على هامش زيارته الى اصفهان، اعلن ستاري عن الانتاج واسع النطاق للقاح الانفلونزا في البلاد في القريب العاجل وقال، ان هذا اللقاح يتم انتاجه في البلاد للمرة الاولى.



واضاف، انه فضلا عن ذلك ستتم ازاحة الستار عن 3 لقاحات اخرى في النصف الاول من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).



وحول مكافحة فيروس كورونا قال ستاري ان للدائرة العلمية والتكنولوجية في رئاسة الجمهورية في الوقت الحاضر عقودا مع 6 شركات ومراكز ابحاث لانتاج لقاح كورونا وقد حققت شركتان من هذه المجموعة انشطة باعثة على الكثير من الامل ونامل بان نشهد منجزاتها في المستقبل القريب.



واكد بان الشركات المعرفية في البلاد تالقت في مجال مكافحة فيروس كورونا وقامت بتوفير الاحتياجات الداخلية المتعلقة بها ومنها الكمامات ومعدات التشخيص (كيت) واجهزة "ونتيلاتور" والكثير من اجهزة "آي سي يو" و"ترنومتر" وانواع المعدات المولدة للاوكسجين.