?>?> الجيش المصري يحبط هجوما إرهابيا في شمال سيناء - اسلام تايمز
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الأربعاء 22 تموز 2020 ساعة 10:21

الجيش المصري يحبط هجوما إرهابيا في شمال سيناء

الجيش المصري يحبط هجوما إرهابيا في شمال سيناء
وبحسب مصدر قالت القوات المسلحة، مساء الثلاثاء في بيان: إن هذه العملية تأتي "فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة".

وأضافت: "نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية ".

وأوضح البيان أن قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية، طاردت العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة.

وأسفرت المطاردة عن "مقتل 18 فردًا تكفيريًا، منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربات، منها 3 عربات مفخخة".

وأضاف البيان: "نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد 2 من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى".

واختتم البيان بـ"تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".
رقم : 875902
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