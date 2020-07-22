قائد سلاح الجو الإيراني: جاهزيتنا القتالية في أعلى المستويات

واضاف نصير زاده، في تصريح أدلى به أمام حشد من طلبة جامعة الشهيد ستاري للطيران في معسكر تدريبي بشمال ايران اليوم الاربعاء، إن الهدف من إقامة معسكرات التدريب هو تعزيز الروح المعنوية للجيش واكتساب المهارات في استخدام الأسلحة الفردية وتعريف ضباط سلاح الجو مستقبلا على الظروف الصعبة والحرجة للدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية في إيران.



وأضاف قائد سلاح الجو الإيراني: إن حسابات الأعداء خاطئة عن الشعب الإيراني ولهذا لايستطيعون فهم طبيعة ثورتنا الشعبية.



وأكد نصير زاده أن الأمن مستتب على الحدود الجوية للبلاد ، مشدداً: إن الأعداء يعرفون جيداً أن الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة غير قابلة للاختبار.



ونوه قائد سلاح الجو الإيراني في ختام كلمته الى ان الحفاظ على القوة الدفاعية ، ومراقبة العدو ، وإصدار الإنذارات في الوقت المناسب ، ومجابهة أي نشاطات الاعداء صنعت القوة الردعية للبلاد.