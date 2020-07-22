?>?> طهران ومسقط تؤكدان على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية - اسلام تايمز
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الأربعاء 22 تموز 2020 ساعة 12:53

طهران ومسقط تؤكدان على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية

طهران ومسقط تؤكدان على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية
جاء ذلك خلال لقاء توديع السفير الايراني حجة الاسلام نوري شاهرودي في ختام مهام عمله مع وزير التجارة والصناعة العماني علي بن مسعود السنيدي، حيث تباحث الجانبان حول احدث تطورات العلاقات الثنائية خاصة في مجال التجارة والصناعة اضافة الى تطورات المنطقة، واكدا على المزيد من تطوير العلاقات في جميع المجالات.

واشار السنيدي الى تاكيدات الفقيد السلطان قابوس على اهمية وتطوير العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى ان العلاقات بين الكثير من الدول انخفضت تحت تاثير تفشي فيروس كورونا الا ان العلاقات بين البلدين لم تنخفض بل تعززت، معتبرا هذا الامر مؤشرا الى اهمية واهتمام البلدين بتطوير العلاقات بينهما.

من جانبه اكد السفير الايراني تصريحات وزير التجارة والصناعة العماني ووجه الشكر والتقدير للحكومة والشعب العماني في التعاون معه ومع السفارة الايرانية للتقدم بالعلاقات والعمل على تطويرها، منوها الى اهم الاجراءات التي انجزت خلال فترة مهمته الدبلوماسية خاصة في قطاع الصناعة والتجارة.

واعرب السفير نوري شاهرودي عن سروره لمستوى العلاقات الثنائية واهتمام السنيدي بصفته رئيس الجانب العماني للجنة المشتركة بين البلدين واضاف، ان الحصة والحجم الاكبر للعلاقات بين البلدين كان في هذا القطاع.

وكان السفير الايراني حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي قد اجرى لقاء توديع ايضا مع الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان.

ومن المقرر ان يتسلم مهام السفارة الايرانية في مسقط علي نجفي خوشرودي.
رقم : 875933
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