استنفار لجيش العدو على الحدود مع لبنان

حيث قامت قوّة من جيش العدو مدعومة بسيارتَين عسكريتَين نوع "هامر"، مشّطت الطريق العسكري اليوم بمحاذاة السياج الحدودي، انطلاقًا من محور تلال الوزاني جنوب لبنان حتّى وادي العسل مرورًا بالشطر الشمالي اللبناني المحتل من بلدة الغجر".



ولفت إلى أنّ "عناصر الدورية كانوا يتوقّفون من حين إلى آخر لتفقّد أجهزة المراقبة المثبّتة على هذا السياج، وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرة مسيّرة فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان وسهل الحولة"، مشيرًا إلى أنّ "في الجانب اللبناني، كثّف الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" من دوريّاتهما الراحلة والمؤلّلة في نقاط قريبة من هذا الخط، بخاصّة عند محاور عين عرب المجيدية وإلى بسطرة، لمراقبة الوضع".