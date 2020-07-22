?>?> روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق - اسلام تايمز
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الأربعاء 22 تموز 2020 ساعة 13:45

روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق

روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
واضاف الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة ،اليوم الاربعاء: حققنا إنجازات مهمة للغاية خلال السنوات السبع الماضية في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والامن الإقليمي وفي العلاقات الثلاثية والخماسية والسباعية مع مختلف البلدان وفي مختلف القضايا.. كما عملنا على القضايا الاقتصادية مثل أوراسيا وعلى القضايا السياسية.

وقال الرئيس الايراني: الأسابيع الأخيرة ، شهدت جهوداً وأنشطة دبلوماسية منها زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران وعقد اجتماعات مهمة للغاية وعلى رأسها اللقاء مع قائد الثورة الاسلامية ولقاء الوفد المرافق له مع المسؤولين الايرانيين وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال النقل الجمركي والاقتصاد ، والعلاقات المصرفية، والتي نأمل أن يتم تنفيذها.

كما صرح روحاني بان الرسالة التي وجهها الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقيت ترحيبا منه مضيفا: لقد كانت لنا اتصالات سياسية جيدة مع روسيا والصين خلال الاعوام والاشهر الاخيرة وقد تعززت خلال الاسابيع الاخيرة.

وتابع الرئيس الايراني: وجهت رسالة عن طريق وزير الخارجية الى الرئيس الروسي في مجال تعزيز العلاقات الايرانية الروسية حول القضايا الاقليمية حيث لقيت ترحيبا منه ونامل باستمرار تعاوننا مع الدول الصديقة والجارة لنا ومنها روسيا وتركيا وباكستان وافغانستان.

واعرب روحاني عن امله بأن يعزز التعاون بين ايران والدول الصديقة والجارة من بينها روسيا والعراق وتركيا وقطر وباكستان وأفغانستان ومع جميع الجيران والاصدقاء سواء المطلة على بحر قزوين أو على الخليج الفارسي أو الواقعة على الحدود الغربية والشرقية.

واشار الرئيس الايراني الى أن العمل جار للافادة من الاحتياطي الاجنبي للبلاد الموجود في الخارج قائلا: أن إجراءات أتخذت بهذا المجال، حيث إن وبهذا الاتجاه تم اتخاذ خطوات جيدة في 3 دول على الاقل، لوضع العملة الصعبة المطلوبة تحت تصرف البنك المركزي الايراني.

وأضاف الرئيس روحاني أن سوق الصرف سيشهد توازنا في الايام والاسابيع المقبلة.
 
رقم : 875945
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