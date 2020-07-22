?>?> حماس ترد على واشنطن وتصف موقفها من غزة بالبلطجة - اسلام تايمز
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الأربعاء 22 تموز 2020 ساعة 14:09

حماس ترد على واشنطن وتصف موقفها من غزة بالبلطجة

جاءت الاتهامات الأميركية خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.

وحملت كيلي في الجلسة حماس مسؤولية تدهور أوضاع أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، الذي يحتصره الكيان الاسرائيلي منذ أن فازت الحركة بالانتخابات التشريعية صيف 2006.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم ،في تصريح لمصدر إعلامي، إن هذا الحديث محاولة من الإدارة الأميركية لتجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي السوداوية بفعل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر قاسم أن حديث كيلي هو محاولة لتبرئة الاحتلال من جريمة حصاره الظالم لقطاع غزة، مضيفا أن الإدارة الأميركية تعتمد على "البلطجة السياسية" حينما تتحدث بعكس الواقع والوقائع وضد المنطق.

وشدد قاسم  على أن الحصار المفروض على غزة ينتهك كل القوانين الدولية، وهو جريمة حرب مكتملة الأركان، وتتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
رقم : 875951
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