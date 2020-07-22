?>?> الصحة العالمية تهدي إيران 16 جهاز تصوير بالأشعة المقطعية - اسلام تايمز
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الأربعاء 22 تموز 2020 ساعة 14:46

الصحة العالمية تهدي إيران 16 جهاز تصوير بالأشعة المقطعية

الصحة العالمية تهدي إيران 16 جهاز تصوير بالأشعة المقطعية
ان منظمة الصحة العالمية قدمت شحنة جديدة من المعدات الطبية بما في ذلك 16 جهازا متطورا للتصوير بالأشعة المقطعية الى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، من أجل تعزيز استجابة الجمهورية الإسلامية الايرانية لحالات الطوارئ الناجمة عن تفشي مرض Covid-19 على نطاق واسع.

وقد تم شراء الأجهزة ، التي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين دولار ، من خلال المساعدة الإنسانية من قبل حكومتي اليابان والكويت.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في ايران، كريستوف هملمن بهذا الشأن: مع استمرار تفشي مرض كوفيد-19 ، تدعم منظمة الصحة العالمية جهود إيران لوقف مد المرض، تقدم هذه المنظمة الى جانب وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، خدمات للشعب الإيراني من خلال توفير المواد الطبية الأساسية وتدريب الكوادر الطبية والجهود المبذولة لزيادة الوعي العام في المجتمع.

واضاف: يعد التصوير المقطعي المحوسب للرئة مهما جدا في التشخيص السريري لمرضى Covid-19 ويشكل أساس قرارات العلاج للمرضى، وقامت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا بتجهيز بعض المستشفيات لاستقبال مرضى كوفيد – 19 بمحللات غازات الدم.

وتابع هملمن قائلا: هذه الأجهزة هي معدات أساسية لتقييم ومراقبة مرضى العناية المركزة، حتى الآن تم شراء 70 جهاز تحليل لغاز الدم بدعم مالي من الحكومة اليابانية وتم تقديمها إلى وزارة الصحة الايرانية.

واشار الى انه منذ تفشي المرض، قدمت منظمة الصحة العالمية عدة أطنان من معدات الوقاية الشخصية إلى الطاقم الطبي الإيراني لمساعدتهم في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد بشكل آمن، كما أن الشحنات المتعددة لمعدات الاختبار الجزيئي (PCR) التي قدمتها المنظمة مكنت شبكة المختبرات الإيرانية من إجراء مئات الآلاف من الاختبارات التشخيصية للكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.
رقم : 875959
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