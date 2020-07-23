الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 تموز 2020 ساعة 07:39

محمد علي الحوثي يدشن حملة تبرع بالدم في صنعاء

محمد علي الحوثي يدشن حملة تبرع بالدم في صنعاء
وتبرع الحوثي بالدم في المستشفى العسكري بصنعاء، إيذانا ببدء المرحلة الثالثة من الحملة التي تستمر حتى نهاية يوليو الجاري.

وبارك عضو السياسي الأعلى لأبناء القوات المسلحة والأمن والمدافعين الأحرار من اللجان الشعبية وغيرهم من الأبطال في كل الجبهات، بالانتصارات التي يحققونها باستمرار .. متمنياً للجرحى بالشفاء العاجل.

وقال" بدمائنا نفدي الجرحى، فهم عنوان عزتنا وكرامتنا، ونقول لهم أنتم في قلوبنا ووجداننا، نحن معكم وإلى جانبكم بما كل نستطيع ".. داعياً أبناء الشعب اليمني التوجه إلى الجبهات، والحفاظ على الانتصارات والمنجزات التي حققت.

وأضاف الحوثي" نواجه عدوانا متغطرسا من قِبل 17 دولة وقد تفكك التحالف وأصبحت السعودية الآن في الواجهة، تدعمها أمريكا بصورة مباشرة، وبصمودنا سنهزمهم وننتصر عليهم وسنحقق النصر الذي قدّم الشهداء من أجله أنفسهم في سبيل الله رخيصة، ومن أجله قدّم الجرحى أعضائهم رخيصة في سبيل عزة الشعب وحمايته ورقيه".

ولفت عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن الشعب اليمني المعطاء هو من يهتم بجرحاه وبأسرهم وأسر الشهداء، فهو الشعب الذي عهده الجميع بالوفاء والصدق والإيمان.

وأشار الحوثي إلى أهمية أن تأخذ الأمم المتحدة بزمام الأمور .. وقال " نحن نفقد الثقة في كل توجهاتها الحالية ونتمنى أن تلتزم بالاتفاقيات التي فيما بيننا وبينهم، لم نجد أي حديث عن رفض المرتزقة لما قدمته الأمم المتحدة أو دول العدوان".

وأضاف محمد علي الحوثي" نحن دائماً مع السلام ونحب السلام لكن سلام الشجعان كما قال قائد الثورة، ونقول لكل المتغطرسين وللأمم المتحدة عليكم أن تراجعوا مواقفكم وحساباتكم تجاه الشعب اليمني".

وأكد أن الأزمة التي يمر بها الشعب اليمني لا يمكن على الإطلاق أن تكسر صموده وإرادته مهما طال الزمن، فالشعب اليمني لا يمكن له أبدا أن يتراجع .. مبيناً أن الأزمة الراهنة ليست الوحيدة أو الحصار الذي يواجهه، فالحصار مستمر منذ 2015م.

واختتم عضو السياسي الأعلى تصريحه بالقول" شعبنا بفضل الله تعالى وبقوته وصموده وإرادته، استطاع أن يواجه العدوان بحصاره وغطرسته وجرائمه، لأنه يعرف توجه العدو وخطورة المؤامرة عليه ويدرك أنه لا مناص من مواجهة المستكبرين إلا بالصمود حتى النصر".
رقم : 876045
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تضييق الخناق على نتنياهو
تضييق الخناق على نتنياهو
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
23 تموز 2020
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
23 تموز 2020
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
22 تموز 2020
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
22 تموز 2020
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
22 تموز 2020
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
22 تموز 2020
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
22 تموز 2020
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
21 تموز 2020
الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة للانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار
الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة للانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار
21 تموز 2020
كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو
كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو
21 تموز 2020
ما هي رسائل استقبال قائد الثورة الإسلامية لرئيس الوزراء العراقي؟
ما هي رسائل استقبال قائد الثورة الإسلامية لرئيس الوزراء العراقي؟
21 تموز 2020
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
20 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس