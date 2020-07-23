إيران.. تفكيك 4 عصابات لتهريب الاسلحة في كرمانشاه

وقال العميد علي اكبر جاويدان في تصريح للصحفيين ،امس الاربعاء، انه وبعد ان تلقت استخبارات شرطة الامن العام معلومات تفيد بان عصابة لتهريب الاسلحة تعتزم ادخال كمية من الاسلحة الى محافظة كرمانشاه من محافظات مجاورة بعد تهريبها من دول مجاورة اليها، فقد تم ادراج الموضوع في جدول الاعمال للبت به فورا.



واضاف جاويدان، ان دائرة استخبارات الامن العام وفي ظل تحقيقات واسعة ورصد استخباري تمكن من تحديد مسار تحرك سيارات المهربين وبعد التنسيق مع الجهات القضائية والمراقبة بصورة خفية فقد اصدرت الاوامر بتوقيفها.



وقال العميد جاويدان، انه وبعد تفتيش السيارات تم ضبط 47 قطعة سلاح حربي وصيد كانت مخبأة فيها وجرى اعتقال اثنين من المهربين، والعمليات جارية لاعتقال سائر المهربين.



واشار جاويدان الى تفكيك 4 عصابات لتهريب الاسلحة في محافظة كرمانشاه منذ بداية العام الجاري وقال، انه تم منذ بداية العام الجاري لغاية الان ضبط 697 قطعة سلاح حربي وصيد من المهربين.