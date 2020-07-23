اشتباكات مسلحة بين مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي في أبين

وأفادت مصادر ميدانية في المحافظة، بتجدد المواجهات العنيفة بين ميليشيا "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيا وميليشيات حزب الإخوان وهادي المدعومة سعوديا، بين شقرة وزنجبار شرقي أبين.



وهزت انفجارات شديدة في مناطق التماس بين مدينتي زنجبار و شقرة، جراء تبادل القصف المدفعي بينهم من اتجاه منطقة الشيخ سالم، إلى الشرق من مدينة زنجبار،فيما امتدت الاشتباكات الى منطقة الشيخ سالم و توسعت إلى وادي سلا و قرن الكلاسي.



الى ذلك، خرجت في مدينة عدن جنوب اليمن، مظاهرات شعبية جابت شوارع عدن وساحة العروض، تنديدا بالعدوان وتردي الخدمات الضرورية للمواطنين وخصوصا الكهرباء المنقطعة منذ أيام.