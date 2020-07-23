‘‘فتح‘‘: الإمارات تسعى لإفشال التقارب مع ‘‘حماس‘‘

واتهم الرجوب الإمارات دون تسميتها بالعمل على إفشال هذه الجهود، وتبديد المصالحة الوطنية التي يتوق لها الفلسطينيون وأن التقارب مع حماس بات هدفا استراتيجيا، وأن لقاءه مع القيادي بالحركة صالح العاروري هو انطلاقة حقيقية لتحقيق هذا الهدف.



وقال الرجوب: "الدولة الخليجية التي حطت طائراتها في مطار بن غوريون مؤخراً بدعوى تقديم المساعدات للفلسطينيين غاضبة بسبب الأجواء الإيجابية بين الحركتين".



وشدد الرجوب على أحقية حركة حماس بأن تكون شريكاً في جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني.



وتابع أن فتح تحاول إعادة بناء الثقة مع حركة حماس، وإزالة الرواسب التي خلفتها سنوات الانقسام الـ13 الماضية.



وأضاف أن الدولة الفلسطينية لن تتحقق دون الوحدة الوطنية الفلسطينية بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.



وفي سياق متصل، كشف الرجوب عن مشاركة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد وشخصيات عالمية أخرى في المهرجان الوطني المقرر عقده في قطاع غزة خلال الأيام القادمة، وذلك عبر تقنية الفيديو.



وكانتا حركتا فتح وحماس أعلنتا قبل أيام التوافق على عقد مهرجان وطني في قطاع غزة بمشاركة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، بالإضافة إلى المشاركة الفلسطينية بكلمة لكل من عباس هنية ومحمود عباس للتوافق على مشروع وطني لمجابهة خطة الضم الإسرائيلية وصفقة القرن.



أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن تطور مهم في العلاقات بين حركتا فتح وحماس حيث يوجد حاليا اتصالات مباشرة بين الحزبين دون وساطات و,جود لقاءات بين قيادات حمساوية وفتحاوية للمرة الأولى منذ عشرة سنوات.