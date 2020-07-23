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الخميس 23 تموز 2020 ساعة 09:16

سوريا.. تعليق صلاة عيد الأضحى في دمشق وريفها

سوريا.. تعليق صلاة عيد الأضحى في دمشق وريفها
وأوضحت الوزارة أن سبب ذلك هو ارتباط تلك الصلاة “ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم”.

وأعلنت الوزارة السورية في بيان كذلك تعليق “جميع الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر، وكذلك إغلاق جميع صالات التعزية والأفراح التابعة لوزارة الأوقاف في المحافظتين حتى إشعار آخر”.

بينما أبقت الوزارة على استمرار إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في جميع المحافظات “على أن تكون منضبطة بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا”.

وقالت الوزارة إن تلك الإجراءات تأتي “نظرا لتوسع انتشار وباء كورونا في محافظتي دمشق وريف دمشق”.

وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين مع رفع معظم الإجراءات التي اتخذت لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ،أمس الأربعاء، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات ووفاة حالة واحدة.
رقم : 876057
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