السلطات السعودية تعتقل داعية يمني في حزب الإصلاح

وكشف الحساب في تغريدة على تويتر " انه تم استدعاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني للتحقيق بادعاءات زائفة، ليتم بعدها التحفظ عليه رهن الإقامة الجبرية في مكان التحقيق، ومنعه من الاتصالات والزيارات.".



ويعد الزنداني من كبار علماء الإخوان في اليمن ولديه فتاوى عديدة مؤيدة للعدوان السعودي على الشعب اليمني وقد فر الى السعودية في بداية العام 2015م بعد سقوط حكومة هادي.



وتصنفه الولايات المتحدة الامريكية في لائحة المطلوبين لأجهزتها الأمنية، وتعتبره داعما لما تسميه "الإرهاب"، وتقول إنه "الأب الروحي" لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، حسب قولها.