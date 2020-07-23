قوات حفتر تعلن اسقاط طائرة تركية مسيرة قرب سرت

وقال الضابط في سلاح الدفاع الجوي التابع لقوات حفتر، محمود المرغني، إن تركيا حركت فجر اليوم الخميس طائرة مسيرة من إحدى قواعدها في مصراته نحو مدينة سرت لاستهداف مواقع لقوات حفتر.



وأضاف المرغني أن وسائط الدفاع الجوي استهدفت الطائرة قبل وصولها لأي موقع، وتم إسقاطها قرب ساحل الغربي لمدينة سرت.



يذكر أن الجبهة الممتدة من سرت شرقا حتى مصراته غربا على الجفرة جنوبا، تشهد منذ عدة أيام هدوءا نسبيا بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق.



واعلن قبل أيام عن اتفاق روسي تركي بعد مشاورات ثنائية لهما بشأن ليبيا على مواصلة الجهود المشتركة لتهدئة الوضع وتجديد التزام الطرفين بسيادةِ ليبيا ووحدة أراضيها.