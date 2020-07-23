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الخميس 23 تموز 2020 ساعة 09:47

السيسي يجدد حالة الطوارئ في البلاد لـ3 أشهر أخرى

السيسي يجدد حالة الطوارئ في البلاد لـ3 أشهر أخرى
وجاء في نص القرار: "مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يوليو الجاري".

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن القرار صدر نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة، التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.

وتجدد مصر باستمرار حالة الطوارئ، بذرائع متعددة، وسط انتقادات من ناشطين وحقوقيين وسياسيين، كون أن حالة الطوارئ تلك توفر سلطات واسعة للسلطات في الاعتقالات بمدد مفتوحة بأساليب متعددة والتعذيب والقمع.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال وإجراءات أخرى.
يذكر أن البرلمان المصري وافق في 10 نيسان 2017، ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل.
رقم : 876064
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