بيان أية الله عيسى قاسم يمثل شريحة كبيرة من البحرينيين

وأضاف بوصفوان بان السلطات البحرينية أمام مفترق طرق والوقت يضيق أمام لحظة عام 2022 واشار بأن السلطات في البحرين تحب ان تقوم بعمل ما دون ان تخرب برنامجها وتعتبر بأن لحظات الإنتخابات من 2014 و2018 و2022 لحظات مهمة.



وأشار بوصفوان بأننا أمام سنتين لكي نرى اذا ارادت الدولة ان تطلق مساراً للحوار والآن الشيخ عيسى قاسم كأب روحي لشريحة كبيرة من البحرينيين والمعارضة يعبر بشكل واضح بأن الناس والقوى السياسية والقيادات الدينية في البحرين مستعدة أن تنجز المصالحة الوطنية الحقيقية على اساس الشراكة السياسية وكرة الآن في ملعب الحكومة.



وتابع الاعلامي البحريني بأن الحكومة تفكر في ايجاد مخارج لوضع القائم بعكس ما يعتقد البعض حتى بالنسبة للعقوبات البديلة هي محاولة لإيجاد مخارج حقوقية وغير سياسية والحكومة بين حين وآخرى تحاول ان تقلب الزوايا وان تنظر الى اي مدى هناك إستعداد في المعارضة لتقديم التنازلات وأضاف بأن لغة بيان أية الله عيسى قاسم واضحة حتى لعموم الناس، احياناً يقول البعض بأن بيانات أية الله قاسم ليست واضحة للجميع، هذا البيان كتب بصيغة يمكن للجمهور العادي ان يفهمها.