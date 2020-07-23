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الخميس 23 تموز 2020 ساعة 10:10

بايدن يصف ترامب بـأول رئيس عنصري لأمريكا

بايدن يصف ترامب بـأول رئيس عنصري لأمريكا
وقال بايدن ،أمس الاربعاء، إنه "لأمر مقزز للغاية" أن ترامب "يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين جاءوا".

وأضاف بايدن "لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط... لم يفعل هذا أي رئيس جمهوري. ولم يفعله رئيس ديمقراطي. لدينا عنصريون وهم موجودون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب. وهو أول من قام بذلك".

تصريحات نائب الرئيس الأمريكي السابق لاقت استهجانا سريعا من حملة ترامب الذي يسعى لفترة ولاية ثانية.

إذ ردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترامب واصفة تصريحات بايدن بأنها "إهانة لذكاء الناخبين السود" وقالت إن ترامب "يحب الجميع... ويعمل بجد لتمكين جميع الأمريكيين".

ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وجو بايدن، نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.
رقم : 876068
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