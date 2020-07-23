التحالف الدولي: سنقلص عدد قواتنا في العراق وسوريا ببطء

وقال الجنرال الأمربكي كينيث إيكمان من بغداد خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع صحفيين في البنتاغون ،ليلة أمس، إنّه حتّى إذا كان التحالف الدولي "يدرك أنّه لن يتمّ القضاء على تنظيم داعش بالكامل"، فإنّ اضمحلال قوة التنظيم "سمحت لنا بخفض وجودنا هنا في العراق".



وأضاف إيكمان أن التحالف بنى حتى الآن خططه على خطر عودة التنظيم لكن "نحن نبتعد عن هذا الأمر، لأنه بكل بساطة لا يحدث".



وشدد الجنرال الامريكي على أنّ أن "داعش" يجد "صعوبة في العثور على ملجأ حتى في المناطق الريفية. إن قادته، وأمواله، ولوجستياته، ووسائل إعلامه ليست سوى ظلّ لما كان عليه في السابق".



وأضاف إيكمان أن "إحدى علامات النجاح هي قدرة التنظيم على السيطرة على أراضٍ"، مشيراً إلى أنه "عندما نصل إلى مرحلة لا يكون فيها سوى تمرد صغير يختبئ في مناطق ريفية، في كهوف وجبال، نكون قد نجحنا بشكل عام".



وشدّد المسؤول الامريكي على أنّ الجيش العراقي هو "أصلاً أقوى من داعش" مما سيسمح لقوات التحالف في العراق بتقليص عديدها على الأرض.



ولفت الجنرال إيكمان إلى أنّ التحالف سلّم بالفعل عدداً من القواعد العسكرية إلى الجيش العراقي، مشيراً إلى أنّ معسكر "بسماية" التدريبي الضخم القريب من بغداد، حيث بُنيت قرية وهمية لتدريب الجنود على القتال الحضري، ستتسلّمه القوات العراقية السبت.



وأضاف إيكمان أنّ القوات الأمريكية، التي تمثّل الجزء الأكبر من قوة التحالف في العراق وسوريا، سيتمّ تقليصها "ببطء، وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية".



يذكر ان قوات الجيش العراقي بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي قامت بتحرير العراق من داعش في عام 2017 بعد معارك استمرت 3 سنوات.