جنوب أفريقيا تسجل 572 وفاة بكورونا

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب إفريقيا ،مساء الأربعاء.



كما أوضح البيان أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 394 ألفًا و948 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 229 ألفًا، و175 متعافٍ.



وأشار إلى إجراء أكثر من مليونين و585 ألف اختبار للكشف عن الفيروس منذ تفشي الوباء بالبلاد.



وبهذه الأرقام تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات.



وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 15 مليون و371 إصابة، توفي منهم ما يزيد على 630 ألفا، وتعافى أكثر من 9 ملايين و348 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.