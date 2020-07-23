الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 تموز 2020 ساعة 13:48

جنوب أفريقيا تسجل 572 وفاة بكورونا

جنوب أفريقيا تسجل 572 وفاة بكورونا
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب إفريقيا ،مساء الأربعاء.

كما أوضح البيان أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 394 ألفًا و948 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 229 ألفًا، و175 متعافٍ.

وأشار إلى إجراء أكثر من مليونين و585 ألف اختبار للكشف عن الفيروس منذ تفشي الوباء بالبلاد.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات.

وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 15 مليون و371 إصابة، توفي منهم ما يزيد على 630 ألفا، وتعافى أكثر من 9 ملايين و348 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.
رقم : 876113
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تضييق الخناق على نتنياهو
تضييق الخناق على نتنياهو
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
23 تموز 2020
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
23 تموز 2020
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
22 تموز 2020
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
22 تموز 2020
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
22 تموز 2020
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
22 تموز 2020
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
22 تموز 2020
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
21 تموز 2020
الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة للانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار
الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة للانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار
21 تموز 2020
كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو
كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو
21 تموز 2020
ما هي رسائل استقبال قائد الثورة الإسلامية لرئيس الوزراء العراقي؟
ما هي رسائل استقبال قائد الثورة الإسلامية لرئيس الوزراء العراقي؟
21 تموز 2020
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
اللواء سلامي: طيران حرس الثورة في كامل جهوزيته العملانية
20 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس