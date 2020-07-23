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الخميس 23 تموز 2020 ساعة 13:56

الاعرجي: قريبا سيتم الربط السككي بين العراق وإيران

الاعرجي: قريبا سيتم الربط السككي بين العراق وإيران
وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر": إنه "قريباً سيتم الربط السككي بين ايران والعراق عن طريق الشلامجة". وأضاف "نحتاج الى جهود مشتركة لرفع الغوارق من شط العرب لعودة الملاحة وحفظ حقوق العراق القانونية استناداً لاتفاقية 1975".

يذكر ان مساعد وزير الطرق وبناء المدن سعيد رسولي قداعلن في اواخر العام الماضي انه في محطة "جذابة" الحدودية بمحافظة خوزستان جنوب غربي ايران، هنالك مشروع للربط السككي مع العراق وايجاد محطتين جديدتين في نقطتين حدوديتين هما شلمجة وخسروي.

ويبلغ طول هذا الخط 32 كيلومترا ويتضمن انشاء جسر في طريقه ايضا.

واوضح بان المصادر المالية لهذا المشروع سيتم توفيرها بصيغة التمويل "فينانس" واضاف، ان توفير التمويل للمشروع سيكون من قبل مؤسسة المستضعفين وفقا لقرار مجلس الوزراء بحجم 4 تريليون ريال.

وقال رسولي، انه وبعد تنفيذ هذا المشروع ستتوفر امكانية نقل الزوار من ايران والى العراق وبالعكس بصورة مباشرة عبر سكك الحديد.
رقم : 876114
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