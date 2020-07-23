مجلس الأمن ينعقد لبحث الانتهاكات الخارجية في ليبيا

وقال القبلاوي إن الجلسة ستعقد نهاية تموز الجاري، بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية والمتورطة في دعم العدوان والتي انتهكت حظر السلاح أو قامت بمحاولات تهريب وبيع الوقود بطرق غير قانونية.



وتأسس فريق الخبراء بشأن ليبيا بموجب القرار "1970"، لعام 2011.



ويأتي ذلك غداة حراك دولي كثيف بشأن التطورات في ليبيا، على إثر تفويض برلمان النظام المصري الجيش بالتحرك دعما لحليفه خليفة حفتر.



وتشكو طرابلس من تدخل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية دعما لحفتر، وذلك عبر توريد السلاح له وتوفير غطاء جوي لعملياته، فضلا عن إرسال قوات من جنسيات مختلفة.



وتضاعف التوتر في ليبيا رغم الدعوات لخفض التصعيد واللجوء إلى حل دبلوماسي، ولا تبدي أطراف النزاع ومن خلفها الدول الأجنبية الداعمة لها أي مرونة لإيجاد حل للنزاع، وفيما أكدت تركيا على دعمها لحكومة الوفاق وقواتها في طرابلس أعلنت مصر عن عزمها التدخل عسكريا في شرق ليبيا.